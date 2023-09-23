Матч между "Ростовом" и ЦСКА пройдет 24 сентября. Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» 23 сентября встретится с ЦСКА в рамках 9-го тура РПЛ. Игра начнется на «Ростов Арене» в 19 часов. Рассказываем, как прошли последние игры клуба и чего ожидать от матча с «красно-синими».

В последних пяти играх чемпионата и Кубка России «Ростов» дважды проиграл, одержал одну победу и дважды сыграл вничью. В матче с «Динамо» 3 сентября ростовчане уступили, не забив за всю игру ни одного гола. Противники распечатали ворота «желто-синих» уже на 10-й минуте, а на 42-й — закрепили результат. Почти в самом конце матча мяч наконец попал в ворота «Динамо», правда забили его сами же москвичи. Благодаря автоголу счет оказался 1:2.

16 сентября ростовчане провели матч с «Балтикой». «Желто-синие» начали активную игру в начале матча, но «сдали» во второй его половине. В первом тайме мячи в ворота противников отправили Даниил Уткин и Егор Голенков. Однако после перерыва «Балтика» перехватила инициативу: они не только смогли отыграть один гол, но и сравнять счет — 2:2.

20 сентября «Ростов» провел игру с «Казанью» в рамках Кубка России. Начало матча оказалось скудным на опасные моменты. Только после 30-й минуты 18-летний защитник донского клуба Герман Игнатов открыл счет. После этого игра немного оживилась, правда забить до конца тайма никому не удалось. В первые минуты второго тайма «Рубин» вырвался вперед, почти сразу забив быстрый гол. Оставшаяся часть матча прошла спокойно. Лишь в конце ростовчане разыграли интересную комбинацию, но забить не удалось. Завершилось противостояние со счетом 1:1.

ЦСКА последние пять игр провел вничью. Игра с «Зенитом» завершилась с результатом 1:1, с «Крыльями Советов» — 2:2, с «Сочи» — 1:1.

Матчи «Ростова» и ЦСКА завершались в последнее время либо вничью, либо поражением «желто-синих». Букмекеры оценивают шансы москвичей на победу выше — 47% вероятности против 27%. Вероятность того, что матч пройдет вничью, — 26%.

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