Валерий Карпин назвал ситуацию «катастрофой»: что случилось после матча «Ростов» - «Динамо» 3 сентября 2023

"Желто-синие" могли побороться за ничью, но победа досталась москвичам. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Матч «Ростов» - «Динамо» седьмого тура Российской Премьер-Лиги огорчил болельщиков «желто-синих». И донские любители футбола, и букмекеры питали надежды то, что хозяева поля поборются сегодня за победу — все-таки с начала сезона 2023/23 и в РПЛ, и в Кубке России с «Ростов Арены» еще никто с победой не уезжал, даже «Зенит» взял ничью. «Динамо» стал первым клубом, кто одолел ростовчан на их же поле в этом сезоне со счетом 0:2. Рассказываем в подробностях, как прошла встреча и что случилось после матча «Ростов» - «Динамо».

КАК СЫГРАЛИ

Уже на десятой минуте был забит первый гол. Москвичи распечатали ворота ростовского голкипера Сергея Песьякова. Полузащитник Денис Макаров принял мяч от полузащитника Даниила Фомина у правого угла штрафной зоны «желто-синих». Там Макаров прострелил к дальнему краю вратарской, но мяч угодил в ростовского защитника Виктора Мелехина и отлетел в ворота. Счет стал 0:1 в пользу «Динамо».

Команды вступили в вязкую борьбу, которая была на руку «динамовцам».

На 34-й минуте ростовчане оказались в меньшинстве. Ранее заработавший желтую карточку полузащитник Роман Тугарев схлопотал еще один горчичник. Полузащитник москвичей Денис Макаров ушел от жесткого подката от полузащитника «желто-синих» Данила Глебова, но почти сразу же в него влетел обеими ногами Тугарев и уже с красной карточкой удалился с поля.

В первом тайме игра у хозяев поля не задалась - пропустили два мяча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

А уже на 42-й минуте гости закрепляют свой результат. Полузащитник москвичей Николя Нгамале без нервов принял мяч от молодого нападающего Константина Тюкавина слева в штрафной «желто-синих», и оттуда пробил под дальнюю стойку. Сергей Песьяков при всем старании спасти ситуацию не успел — 0:2.

На 90-й минуте, наконец, был забит гол в пользу ростовчан, правда, «желто-синие» загребли жар чужими руками, то есть ногами. Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов заработал угловой и мощно пробил в защитника «Динамо» Эли Дасу. Во время розыгрыша мяча удар ростовского полузащитника Мохаммада Мохеби отразил тот же Даса, но сфера срикошетила — сначала в нападающего Вячеслава Грулева, а затем в ворота Антона Шунина — 1:2.

Судья добавил еще семь минут. Во время углового, заработанного Мохеби, Сергей Песьяков чуть не спас команду от поражения. На самой вратарской линии гостей он удачно принял мяч на голову и пробил с семи метров, но немного выше ворот. Через минуту финальный свисток зафиксировал победу гостей — 1:2.

«Ростов» оказался на 11-й строчке турнирной таблицы, а «Динамо» поднялся на вторую.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции строго высказался об игре своих подопечных. Ответил на вопрос, почему так разительно отличались первый тайм, где ростовчане пропустили два гола и второй, где был шанс сравнять счет.

Валерий Карпин назвал ситуацию, в которой оказался клуб, "катастрофой". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

- Замены тоже повлияли, но не только, - сказал наставник «желто-синих». - Добавили что в обороне, что в атаке интенсивности и агрессивности в хорошем смысле слова - не для того, чтобы карточки получать, тем более красную.

Остались у Валерия Карпина вопросы и к судейству. По мнению тренера, последнюю желтую карточку ростовчанам в матче дали несправедливо.

- Мяч отскочил Глебову, и судья решил, что это передача нашего игрока. Хорошо, что не удалили. Но смысл об этом говорить: что-то поменяется? - говорит главный тренер.

После семи игр чемпионата России наставник «желто-синих» назвал ситуацию в команде катастрофой.

- Катастрофа — какая игра, такой и результат. Игроки не верят, что могут бороться наверху. Нам бы от стыков спастись, а они не верят, что придется бороться за стыки — вот это плохо, отсюда и результат, - поделился Валерий Карпин.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Первый проигрыш команды на своем поле в этом сезоне, конечно, не порадовал болельщиков. Официальная группа ФК «Ростов» в соцсети «ВКонтакте» наполнилась огорченными комментариями, но были и те, кто, несмотря на счет, поддержали «желто-синих».

Несмотря на поддержку болельщиков, "Ростову" не удалось вырвать победу. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

- Во втором тайме был шанс хотя бы спасти игру, но фортуна была на стороне «Динамо», - пишет болельщик. - Надо работать штабу тренеров с командой, с защитой и нехваткой нападающих. Будем ждать новых игр, а пока только радоваться Кубку России — хоть там боремся за что-то.

- За второй тайм спасибо. Бились как тигры. Это вселяет некую надежду, что мы можем выбраться, - говорит ростовчанин.

- Грустным остается общее впечатление. Наверняка есть и объективные причины этому провалу, но нет никакого оправдания столь вялой работе над ошибками. Очевидно, не получается завести командный организм и психологически вывести на нужный уровень, - сетует один из болельщиков. - Разовые всплески активности ни о чем не говорят. Тяжело нам и легче не становится.

Напомним, теперь донскому клубу предстоит встреча на выезде с «Балтикой» 16 сентября.

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