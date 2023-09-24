Что произошло после матча ФК «Ростов» - ЦСКА: главное об игре 9-го тура РПЛ

Матч оказался ярким и непредсказуемым. Фото: Денис Демков

Сегодня, 24 сентября, в Ростовской области футболисты ФК «Ростов» сразились с московским ЦСКА. Матч оказался ярким и непредсказуемым.

Встреча в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:3 (2:1) - ростовчане имели все шансы на победу, но ближе к концу игры соперникам удалось сравнять результат.

Футболисты ФК «Ростов» сразились с московским ЦСКА. Фото: Денис Демков

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА

Бодрое начало мачта обеспечили ростовчане после стартового свистка. По одному голу на 7-й и 12-й минутах оформили Алексей Миронов и Егор Голенков.

После этого продолжилось активное противостояние, последовало два угловых в разное время, а потом, на 26-й минуте, гостям удалось сократить разрыв в счете - в составе соперников отличился Дуглас Келлвин. Этот же игрок на 39-й минуте задел по ногам Евгения Чернова, после чего пришлось временно останавливать встречу и вызывать врачей.

На 41-й минуте игра продолжилась, но буквально три минуты спустя пострадал Егор Голенков. Затем рефери добавил еще четыре минуты. За этот период Федор Чалов из ЦСКА после срыва атаки Алексея Миронова получил желтую карточку.

По итогам насыщенного событиями первого тайма команды ушли на перерыв при счете 2:1.

Во второй половине встречи накал страстей не угас. На 50-й минуте снова забил Егор Голенков (3:1). На 58-й минуте Евгений Чернов второй раз оказался на газоне, но потом поднялся. На 64-й минуте произошла двойная замена у ЦСКА, а на 65-й минуте гости оформили свой второй гол. Забил Федор Чалов.

Далее состоялась двойная замена в составе ФК «Ростов», а на 70-й минуте ростовчане пропустили гол от Аббоса Файзуллаева, и счет сравнялся (3:3).

Затем в донской команде произошел еще ряд замен. Забитых мячей в конце встречи и в добавочное время не последовало. В итоге - ничья.

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР

Главный тренер донской команды Валерий Карпин уже прокомментировал итоги на послематчевой пресс-конференции. Наставник донской команды оказался не совсем доволен результатом, отметив, что до счета 2:0 «была одна игра, а после - другая».

- Не был бы согласен с результатом. ЦСКА, тем более играем дома. Сейчас настроение, с одной стороны, не очень хорошее. С другой, есть тенденция - футболисты показывают те отрезки, которые нужно. Только они должны быть не 25, 30, 40 минут, а на протяжении всего матча. Но уже хоть что-то вырисовывается - то, что нужно, пусть и не 90 минут пока еще, - прокомментировал Валерий Карпин.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Несмотря на равный счет и замечания главного тренера, болельщики отметили, что претензий у них нет, «счет, конечно, обидный, но команда ничем не уступала московской».

- Все равно горжусь тем, что в моем родном городе есть такая команда. Спасибо вам за эмоции, - написал в комментариях в VK один из болельщиков.

- Уже который раз теряем победный матч и по итогу едва не проигрываем. Обидно, конечно, но игра была похожа на прошлогоднюю, за это благодарю, - добавил еще один футбольный фанат.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Следующий матч донские футболисты также проведут дома. 29 сентября в рамках 10-го тура РПЛ состоится встреча с ФК «Урал». Начало в 19 часов по московскому времени.

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