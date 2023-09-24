Игорь Акинфеев пропустил гол от игрока ФК «Ростов» с 31 метра

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Фото: Фото: Денис Демков

Сегодня, 24 сентября, на стадионе в Ростове-на-Дону вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол с 31 метра, который на 7-й минуте за ФК «Ростов» оформил Алексей Миронов.

Напомним, в донской столице этим вечером состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Футбольное противостояние завершилось вничью со счетом 3:3 (2:1).

В составе ростовчан, кроме Алексея Миронова, голами дважды, на 12-й и 50-й минутах, отличился Егор Голенков. В составе москвичей мячи забили Дуглас Келлвин (26-я минута), Федор Чалов (65-я минута) и Аббос Файзуллаев (70-я минута).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге ФК «Форте» переиграл «Новосибирск» в матче Второй лиги

Футболисты «Форте» в Таганроге переиграли на домашнем поле ФК «Новосибирск» (подробности)