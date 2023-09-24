Футболисты ФК «Ростов» сыграли вничью с ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ

Футбольную баталию провели на стадионе «Ростов Арена». Фото: Денис Демков

Сегодня, 24 сентября, футболисты ФК «Ростов» на домашнем стадионе сразились с московским ЦСКА. Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась вничью. Итоговый счет - 3:3 (2:1).

Бодрое начало встречи обеспечили ростовчане после стартового свистка. По одному голу на 7-й и 12-й минутах оформили Алексей Миронов и Егор Голенков. На 8-й минуте вполне мог забить Хорен Байрамян.

После этого продолжилось активное противостояние, последовало два угловых в разное время, а потом, на 26-й минуте, гостям удалось сократить разрыв в счете - в составе соперников отличился Дуглас Келлвин. Этот же игрок на 39-й минуте задел по ногам Евгения Чернова, после чего пришлось временно останавливать встречу и вызывать врачей.

На 41-й минуте матч продолжился, но буквально три минуты спустя пострадал Егор Голенков. Затем рефери добавил еще четыре минуты добавочного времени. За этот период Федор Чалов из ЦСКА после срыва атаки Алексея Миронова получил желтую карточку.

По итогам насыщенного событиями первого тайма команды ушли на перерыв при счете 2:1.

Во второй половине встречи накал страстей не угас. На 50-й минуте снова забил Егор Голенков (3:1). На 58-й минуте Евгений Чернов второй раз оказался на газоне, но потом поднялся. На 64-й минуте произошла двойная замена у ЦСКА, а на 65-й минуте гости оформили свой второй гол. Забил Федор Чалов.

Далее состоялась двойная замена в составе ФК «Ростов». На 70-й минуте ростовчане пропустили еще один гол, и счет сравнялся (3:3). После этого в донской команде произошел еще ряд замен. Забитых мячей в конце встречи и в добавочное время не последовало. В итоге - ничья, 3:3 (2:1).

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