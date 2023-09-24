Первые два гола в матче «Ростов» - ЦСКА забили хозяева

Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 сентября, первые голы в футбольном мачте «Ростов» - ЦСКА забили хозяева. На 7-й минуте тайма отличился полузащитник Алексей Миронов, на 12-й - нападающий Егор Голенков. Сейчас спортивное противостояние продолжается.

Напомним, команды встретились в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени.

Итоги футбольной баталии предсказать нельзя. Однако ранее некоторые эксперты фаворитами игры назвали москвичей. Напомним, сейчас донской клуб с 8-ю очками занимает 12 строку турнирной таблицы, соперники с 12-ю очками - на седьмой строке рейтинга.

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