Первые два гола в матче «Ростов» - ЦСКА забили хозяева

Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 24 сентября, первые голы в футбольном мачте «Ростов» - ЦСКА забили хозяева. На 7-й минуте тайма отличился полузащитник Алексей Миронов, на 12-й - нападающий Егор Голенков. Сейчас спортивное противостояние продолжается.
Напомним, команды встретились в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучал в 19 часов по московскому времени.
Итоги футбольной баталии предсказать нельзя. Однако ранее некоторые эксперты фаворитами игры назвали москвичей. Напомним, сейчас донской клуб с 8-ю очками занимает 12 строку турнирной таблицы, соперники с 12-ю очками - на седьмой строке рейтинга.
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