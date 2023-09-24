В Ростове на время матча с ЦСКА введут дополнительный график для автобуса № 39

Около «Ростов Арены» также останавливаются автобусы № 8, 49, 65 а Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 24 сентября в Ростове-на-Дону на время матча ФК «Ростов» - ЦСКА введут дополнительный график для одного из автобусных маршрутов. Информацию об этом опубликовали в группе VK донской футбольной команды.

- С 18:30 до 22:30 часов будет организована работа дополнительного графика на маршруте № 39 по укороченной схеме до городского пляжа, - говорится в сообщении.

Любителям футбола напомнили, что около «Ростов Арены» также останавливаются маршруты № 8, 49, 65а и троллейбус № 7. К остановке «Гребной канал» можно доехать на автобусе № 75.

Напомним, матч с москвичами ростовская команда проведет в рамках 9-го тура РПЛ. Начало встречи в 19 часов. Болельщиков попросили заранее приехать на игру.

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