Болельщиков в Ростове попросили заранее приехать на матч ФК «Ростов» - ЦСКА

Правоохранители просят болельщиков не приносить с собой стекло и пластик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 24 сентября, в Ростове-на-Дону состоится матч между ФК «Ростов» и московским ЦСКА. Игра начнется в 19 часов, но болельщиков просят приехать заранее.

- Лучше прибыть за два часа до начала. Это поможет без лишней спешки и нервов пройти досмотр, а также не будет утомительной очереди, - пояснили болельщикам в пресс-службе донского главка МВД.

Любителей футбола просят не приносить с собой стеклянную и пластиковую тару, а также пиротехнику. Крупногабаритный багаж лучше оставить в камере хранения стадиона.

Добавим, следить за безопасностью в ходе матча будут не только сотрудники полиции. Привлекут также специалистов «общественных формирований правоохранительной направленности» и частных охранных предприятий.

Напомним, в это воскресенье футболисты сразятся в матче 9-го тура Чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2023/2024.

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