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НовостиСпорт24 сентября 2023 5:55

24 сентября ФК «Ростов» примет на своем поле ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ

ФК «Ростов» и ЦСКА сыграют на поле «Ростов Арены» в воскресенье вечером
Ангелина СКИБА
Стартовый свисток прозвучит в 19 часов по московскому времени. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Стартовый свисток прозвучит в 19 часов по московскому времени. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Сегодня, 24 сентября, футболисты ФК «Ростов» примут на своем поле московский ЦСКА. Игра пройдет на «Ростов Арене» в рамках 9-го тура РПЛ. Начало в 19 часов по мск.

Напомним, в последних пяти играх чемпионата и Кубка России ростовчане дважды проиграли, одержали одну победу и дважды сыграли вничью. Последние пять матчев ЦСКА завершились с ничейным счетом.

Букмекеры считают москвичей лидерами предстоящей встречи. Также есть некоторая вероятность, что футбольное противостояние завершится вничью.

Добавим, ФК «Ростов» сейчас находится на 12-й строке турнирной таблицы, ЦСКА седьмой в рейтинге.

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