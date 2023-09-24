Футболист Илья Абаев назвал ЦСКА фаворитом матча РПЛ с ФК «Ростов»

Футбольная баталия состоится на стадионе «Ростов Арена» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший вратарь ФК «Ростов» Илья Абаев заявил, что в предстоящем матче ростовчан фаворитом будет ЦСКА. Мнение спортсмена публикует «Матч ТВ».

Илья Абаев сказал, что армейцы имеют больше шансов на победу, но поддерживать он будет «Ростов».

- ЦСКА - фаворит, но шансы есть всегда. Валерий Карпин знает, как настроить команду. Болеть буду за ростовчан, - прокомментировал Илья Абаев.

Напомним, встреча ФК «Ростов» и ЦСКА в рамках 9 тура РПЛ состоится вечером 24 сентября. Начало в 19 часов. Сейчас донская команда находится на 12 строке турнирной таблицы, москвичи седьмые в рейтинге.

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