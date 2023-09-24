В Ростове-на-Дону провели чемпионат школьных спортклубов на кубок мэра

Прошли соревнования по настольному теннису, катанию на велосипедах, дартсу и футболу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростове-на-Дону состоялся третий городской чемпионат школьных спортивных клубов на Кубок главы администрации города. Об этом в Telegram рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На площадках нового корпуса школы № 60 поборолись более тысячи ребят, победителей районных этапов. Самыми юными участниками стали воспитанники детских садов, - сообщил Алексей Логвиненко.

Прошли соревнования по настольному теннису, фигурному катанию на велосипедах и роликах, дартсу и футболу. В программе «Папа, мама, я - дружная семья» победили дошколята из Ворошиловского района.

Главный приз чемпионата среди школьных спортивных клубов выиграли представители спортклуба «Факел» школы № 60.

- Чемпионат еще раз подтвердил, что Ростов-на-Дону - территория спорта и здоровья, город счастливого детства, - отметил Алексей Логвиненко.

Напомним, вчера в Ростове в том числе провели городское первенство по велогонкам, а также открыли финал Спартакиады Дона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24 сентября ФК «Ростов» примет на своем поле ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ

ФК «Ростов» и ЦСКА сыграют на поле «Ростов Арены» в воскресенье вечером (подробности)