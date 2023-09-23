Финал Спартакиады Дона стартовал в Ростове-на-Дону

Спартакиада Дона - самое крупнейшее спортивное мероприятие в регионе. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 23 сентября, в Ростове-на-Дону стартовали финальные соревнования Спартакиады Дона. На выходных состязания проведут победители муниципальных и зональных этапов, сообщил губернатор Василий Голубев.

- Спартакиада Дона проводится уже в 10-й раз. В этом году в отборочных соревнованиях участвовали около 40 тысяч человек, - отметил Василий Голубев.

Глава региона рассказал, что в 2023 году в рамках Спартакиады разыграют 258 комплектов медалей и 38 кубков.

Финалы пройдут по 19 видам спорта, в том числе по армреслингу, волейболу, гиревому спорту, шахматам, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, плаванию и другим видам состязаний.

Спортивное противостояние в донской столице ожидается в стенах спортшкол олимпийского резерва № 5, 12 и 22, в школе-интернате спортивного профиля, бассейне «Коралл», на гребном канале «Дон», в игровом центре «Областного дома физической культуры», в городском шахматном клубе и на стадионе «Труд» имени Сергея Литвинова.

Добавим, всего на Дону проводят десять комплексных спартакиад для разных категорий населения. Спартакиада Дона - самое крупнейшее подобное мероприятие. С 2014 года в нем приняли участие более 450 тысяч жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болельщиков в Ростове попросили заранее приехать на матч ФК «Ростов» - ЦСКА

За безопасностью во время футбольного матча в Ростове будут следить сотрудники полиции (подробности)