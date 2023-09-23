В Ростове-на-Дону впервые провели открытое Первенство города по велогонкам

Соревновались велогонщики из Ростовской области и Краснодарского края. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону, на комплексе велотрасс Гребного канала «Дон» впервые прошло открытое Первенство города по BMХ-гонкам «Классик». Об этом сегодня, 23 сентября, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Около 100 юных велогонщиков из донской столицы и области, а также Краснодарского края боролись за награды на гоночной трассе, уровень которой превосходит все подобные сооружения на юге России, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации похвалил ростовских спортсменов, которые в разных возрастных группах завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

- Уверен, что уникальный велообъект уже в ближайшее время сможет принимать соревнования самого высокого уровня, - добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, сегодня в Ростове также стартовал финал Спартакиады Дона - самого масштабного спортивного мероприятия в регионе.

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