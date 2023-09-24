В Таганроге ФК «Форте» переиграл «Новосибирск» в матче Второй лиги

Футболисты «Форте» сразились с командой «Новосибирск». Фото: группа VK ФК «Форте»

Футболисты «Форте» на своей площадке в Таганроге переиграли ФК «Новосибирск» в рамках 11-го тура Второй Лиги А, группы «Серебро». Обзор вчерашнего противостояния 24 сентября опубликовала пресс-служба таганрожцев.

Встречу гости и хозяева поля начали аккуратно, однако потом все-таки немного разыгрались. На 38-й минуте о замене в составе сибиряков попросил Вячеслав Ларенц, он получил сотрясение мозга. После этого было достаточно стыков и голевых моментов, но результат на табло оставался неизменным - 0:0.

Во второй половине встречи донская команда смогла обойти соперников и забить мяч в ворота. Это был дебютный гол Александра Панченко за ФК «Форте». До конца игры счет уже не менялся, и команда приморского города стала победителем этой встречи.

Следующий соперник «Форте» - махачкалинский «Динамо». Встреча состоится 27 сентября, начало игры в 16 часов.

Напомним, вчера, 23 сентября, ФК СКА Ростов-на-Дону на своем поле уступил ялтинскому «Рубину» в рамках 11-го тура Второй Лиги, дивизиона Б.

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