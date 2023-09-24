ФК СКА Ростов-на-Дону на своем поле уступил ялтинскому «Рубину»

Игру провели в донской столице в субботу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболисты СКА Ростов-на-Дону на своем поле уступили ялтинскому «Рубину» со счетом 1:3 (0:3). Встреча команд состоялась вчера, 23 сентября, в рамках 11-го тура Второй Лиги, дивизиона Б. Обзор матча предоставила пресс-служба донской команды.

В начале игры армейцы создали голевой момент, но вратарь соперников «невероятным образом среагировал на удар в упор».

После этого гости провели ответную атаку (гол на 6-й минуте), примерно тогда же капитан СКА получил удар по ногам от нападающего ФК «Рубин». Ближе к концу тайма Руслану Рзаеву из донской команды выдали желтую карточку.

Второй раз ялтинцы забили на 41-й минуте, а в компенсированное время оформили третий гол. В итоге на перерыв ушли при счете 0:3.

Второй тайм проходил с переменным успехом. На 68-й минуте за ростовский клуб забить удалось вышедшему на замену Даниилу Храмову.

- Армейцы бились до конца, но уйти от поражения не удалось. Команда потеряла шансы попасть в призовую тройку и продолжить борьбу в шестерке сильнейших, - прокомментировали в пресс-службе СКА Ростов-на-Дону.

Следующий матч донские футболисты проведут с «Нефтехимиком» 27 сентября.

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