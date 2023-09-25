«Летел на скорости прямо на ребенка»: в центре Ростова водитель электросамоката сбил четырехлетнего мальчика на «зебре»

В центре Ростова водитель электросамоката сбил четырехлетнего мальчика. Происшествие случилось на пересечении проспекта Буденновского и улицы Шаумяна 23 сентября. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщила мать ребенка Наталья.

По словам женщины, около 13.15 она с сыном переходила дорогу от ЦУМа на противоположную сторону. Люди шли по пешеходному переходу, когда навстречу им вылетел молодой человек на электросамокате.

— Он летел на высокой скорости прямо на ребенка. Я рефлекторно завела сына за спину. Приблизившись к нам, подросток упал. Думаю, он не сшиб моего ребенка только благодаря тому, что я успела его спрятать. Но когда самокат падал, рукоять попала сыну в глаз.

После ДТП ростовчанка увидела, что у малыша серьезная рана на лбу, он истекает кровью. Схватив его на руки, женщина побежала в аптеку за помощью — чтобы наскоро забинтовать голову и остановить кровотечение.

Муж Натальи забрал ее и сына из аптек и отвез в больницу. К этому моменту самокатчика на месте уже не было.

— Сыну наложили два шва — рана оказалась глубокой. Конечно, для него и происшествие, и больница были большим стрессом. Он испугался так, что до сих пор боится подходить близко к дороге. Вчера, например, пришлось нести его на руках — рядом была трасса, и он очень переживал.

Родители пострадавшего уже подали заявление в полицию. Им сообщили, что сотрудники будут запрашивать видео с камер наблюдения. Параллельно люди самостоятельно ищут самокатчика и свидетелей происшествия.

— Это молодой человек, на вид ему лет шестнадцать. Одет был темные шорты и белую майку. Волосы кудрявые.

«КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в пресс-службу донского управления МВД. В ведомстве пообещали предоставить ответ в ближайшее время.

Напомним, в августе электросамокатчик сбил щенка мальтипу на улице Пушкинской. Хозяева отвезли питомца в ветеринарную клинику. но спасти его не удалось. Ростовчане обратились в полицию.

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