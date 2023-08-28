«Сегодня - щенок, завтра - ребенок?»: водитель на электросамокате переехал собаку в центре Ростова

Щенка породы мальтипу сбил насмерть водитель электросамоката. Фото: из архива семьи
Семья из Ростова вряд ли когда-нибудь забудет ту злополучную прогулку по улице Пушкинской. В тот день супруги, их восьмилетний сын и щенок по кличке Бруно, неспешно шли по пешеходной дорожке, наслаждаясь вечером. Неожиданно мимо пронесся парень на электросамокате.
- Видимо, он хотел проскочить между мною и деревом. Лихач едва не сбил моего сына. А еще под колесами самоката оказался наш щенок, - рассказа корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» Анастасия.
По словам хозяйки, Бруно был членом семьи. Фото: из архива семьи
ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЕРИЛИ, ЧТО ПИТОМЦА СПАСУТ
Крохотный комочек заскулил от боли. Супруги, схватив на руки собаку породы мальтипу, побежали в ближайшую ветклинику, что на улице Чехова.
- Тот парень, что сбил Бруно, попытался скрыться с места, но его остановили прохожие. Муж сказал подростку, чтобы тот пошел с нами к ветеринару, но тот отказался, - вспоминает собеседница.
Так как на руках был истекающий кровью Бруно, семье некогда было вести долгие разговоры с лихачом. Махнув рукой на гонщика, ростовчане помчались в больницу. Они до последнего надеялись, что их питомца спасут. Но травмы оказались слишком серьезны - у щенка был сломан позвоночник и разорваны внутренние органы. Он умер в клинике.
По словам Анастасии, к тому, чтобы завести собаку, семья готовилась два года:
- Это было осознанное решение. И вот, наконец, в начале лета муж привез домой этот маленький рыжий комочек.
Щенок умер в ветклинике. Фото: из архива семьи
«ВСЕМ СЕРДЦЕ ПОЛЮБИЛИ МАЛЫША»
Очаровашку Брауни мужчина купил у заводчика за 60 тысяч рублей. Мальтипу сразу стал всеобщим любимцем.
- Мы всем сердцем полюбили этого доброго смешного малыша. Он постоянно был с нами: вместе ели, спали, путешествовали.
Анастасия признается, что после пережитого стресса она даже упала в обморок.
- Мы думать не можем о том, чтобы завести другую собаку. Бруно был самым лучшим. Таких больше нет.
Семья уверена, что лихач должен понести наказание.
- Сегодня это был сбитый щенок, завтра – ребенок?! Электросамокатчики постоянно носятся по пешеходным зонам - там, где гуляют дети. Я считаю, что этот вид транспорта опасен, и в центре города ему не место, - говорит Анастасия.
Сейчас семья через соцсети пытается найти свидетелей случившегося. Также супруги написали заявление в Кировский отдел полиции. По факту случившегося уже начали проверку.
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