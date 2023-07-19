В Ростове парень на электросамокате сбил женщину

О состоянии пострадавшей неизвестно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Большой Садовой в Ростове парень на электросамокате сбил прохожую. Видео с этим ДТП появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как ростовчанка идет по улице. И вдруг в нее врезается молодой самокатчик. От удара женщина падает на асфальт. Но через секунду встает без чьей-либо помощи. Оправившись, женщина что-то сказала водителю самоката, показала ему кулак и пошла дальше по своим делам. О состоянии пострадавшей неизвестно.
– Возможно, она получила синяки и царапины, - предположили горожане в комментариях.
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