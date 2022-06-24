В Ростове в ДТП с иномаркой погиб водитель электросамоката

Авария произошла в районе спуска с улицы Нансена. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Утром 24 июня в Ростове на проспекте Нагибина столкнулись иномарка и электросамокат. После этого 45-летний водитель двухколесного транспорта с тяжелыми травмами попал в больницу. Через время стало известо, что мужчина погиб, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Вовремя остановиться на дороге не успел 51-летний владелец Volkswagen Jetta. Все произошло в районе спуска с улицы Нансена.

Сейчас в случившемся разбираются сотрудники полиции. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», к этому моменту проезд около места ДТП все еще затруднен. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

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