18-летняя девушка пострадала в ночном ДТП на трассе Новочеркасск - Каменоломни

«Лада» слетела в кювет и врезалась в дерево. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

17-летняя пассажирка «Лады» пострадала в ночном ДТП на трассе Новочеркасск - Каменоломни. После аварии девушку увезли в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 19-летний водитель. Предварительно, он не справился с управлением, из-за этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Сам молодой человек травм не получил. Сейчас детали случившегося выясняют полицейские.

Сотрудники Госавтоинпекции просят водителей быть предельно осторожными, лучше не совершать опасных или непредсказуемых маневров на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Зорге в ДТП с автобусом пострадала 66-летняя женщина

Сейчас детали произошедшего уточняют полицейские (подробности)