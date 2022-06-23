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Происшествия23 июня 2022 12:05

18-летняя девушка пострадала в ночном ДТП на трассе Новочеркасск - Каменоломни

19-летний водитель авто избежал травм
Ангелина СКИБА
«Лада» слетела в кювет и врезалась в дерево. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

«Лада» слетела в кювет и врезалась в дерево. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

17-летняя пассажирка «Лады» пострадала в ночном ДТП на трассе Новочеркасск - Каменоломни. После аварии девушку увезли в больницу. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 19-летний водитель. Предварительно, он не справился с управлением, из-за этого машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Сам молодой человек травм не получил. Сейчас детали случившегося выясняют полицейские.

Сотрудники Госавтоинпекции просят водителей быть предельно осторожными, лучше не совершать опасных или непредсказуемых маневров на дороге.

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Сейчас детали произошедшего уточняют полицейские (подробности)