В Ростове на Зорге в ДТП с автобусом пострадала 66-летняя женщина

Столкнулись Kia Spectra и «Лотос 206» Фото: Сергей ГАПОН

Днем 22 июня в Ростове-на-Дону в ДТП с иномаркой и автобусом пострадала женщина 66 лет. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла на Зорге около полудня. Предварительно, водитель Kia Spectra, выезжая со двора, не предоставил преимущество «Лотосу 206», который следовал по маршруту №40, - рассказали в ведомстве.

После случившегося помощь потребовалась одной из пассажирок автобуса. Состояние ростовчанки и характер ее травм в Госавтоинспекции не уточнили. Сейчас детали произошедшего выясняют полицейские.

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