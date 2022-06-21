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Происшествия21 июня 2022 7:31

В Ростове авария на Сиверса спровоцировала крупный затор

К этому моменту дорогу уже освободили, и препятствий для машин нет
Ангелина СКИБА
Одна из машин на повороте зацепила встречный транспорт. Фото: очевидцы

Одна из машин на повороте зацепила встречный транспорт. Фото: очевидцы

Утром 21 июня в Ростове на пересечении Сиверса и Приволжского переулка столкнулись две иномарки. Видео с места происшествия в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» прислали очевидцы.

Судя по кадрам, одна из машин на повороте зацепила капот встречного транспорта. Серьезных повреждений автомобили не получили, однако само столкновение спровоцировало внушительную пробку.

Такая ситуация была около 9, к 10 часам дорожная ситуация улучшилась, а сами машины убрали с пути. Предварительно, водители иномарок не пострадали.

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На момент аварии в транспорте находились шесть человек (подробности)