Грузовик-тягач и рейсовый автобус столкнулись в Новочеркасске. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около половины двенадцатого дня на Харьковском шоссе в районе дома №2 в городе Новочеркасске. По предварительным данным, 60-летний водитель грузового тягача с прицепом, выезжая с заправки, не уступил дорогу рейсовому автобусу 351/1 «Шахты-Новочеркасск» под управлением 43-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

На момент аварии в транспорте находились шесть человек. Никто не пострадал, но позже за помощью обратился 15-летний пассажир автобуса, которому была оказана разовая помощь.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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После аварии водителя и пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.