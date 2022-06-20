Стало известно о состоянии шестерых пострадавших в ДТП с легковушкой в Новочеркасске

В результате ДТП в Новочеркасске пострадали 6 человек, все находятся в реанимации. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Стало известно о состоянии водителя автомобиля «ВАЗ 2110» и пятерых его пассажиров, попавших в ДТП накануне. Об этом сообщил источник «КП — Ростов-на-Дону» .

По данным источника, все пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, ДТП с легковушкой произошло в Новочеркасске 19 июня. В результате пострадали водитель и пять его пассажиров. По данным донской Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» двигался по улице Спуск Герцена. В районе дома № 15 автомобилист наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль врезался в забор и перевернулся. Среди находившихся в машине оказалась 14-летняя девочка.

Проверкой обстоятельств ДТП занялась областная прокуратура. По данным ведомства, водитель «ВАЗа» превысил скорость и не справился с управлением.

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