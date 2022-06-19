В Новочеркасске водитель въехал в забор, пострадали шесть человек, в том числе ребенок

В перевернувшейся в Новочеркасске машине ехали 6 человек. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Шесть человек пострадали в Новочеркасске в результате ДТП с легковушкой. ДТП произошло на улице Спуск Герцена 19 июня, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель «ВАЗ 2107» сел за руль пьяным. Около 4 часов утра в районе дома № 15 автомобилист наехал на бордюрный камень. После этого машина наехала на забор и перевернулась.

Водитель наехал на бордюр, а потом врезался в забор. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Как рассказали в донской Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали водитель и пять его пассажиров, одна из которых - 14-летняя девочка.

Информация о состоянии пострадавших пока не уточняется. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ростовской области в субботу, 18 июня, в результате столкновения несовершеннолетнего водителя мопеда «Вента» и его пассажира с «ВАЗ 2110», и пассажир, и водитель были госпитализированы.

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