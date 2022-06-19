В Новочеркасске водитель въехал в забор, пострадали шесть человек, в том числе ребенок

В перевернувшейся в Новочеркасске машине ехали 6 человек. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Шесть человек пострадали в Новочеркасске в результате ДТП с легковушкой. ДТП произошло на улице Спуск Герцена 19 июня, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 23-летний водитель «ВАЗ 2107» сел за руль пьяным. Около 4 часов утра в районе дома № 15 автомобилист наехал на бордюрный камень. После этого машина наехала на забор и перевернулась.
Водитель наехал на бордюр, а потом врезался в забор. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Как рассказали в донской Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали водитель и пять его пассажиров, одна из которых - 14-летняя девочка.
Информация о состоянии пострадавших пока не уточняется. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Ростовской области в субботу, 18 июня, в результате столкновения несовершеннолетнего водителя мопеда «Вента» и его пассажира с «ВАЗ 2110», и пассажир, и водитель были госпитализированы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тарасовском районе от столкновения с автомобилем пострадали двое подростков
Оба были госпитализированы (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
После наезда мотоциклиста в ростовской больнице скончалась 21-летняя девушка
Девушки были сбиты на Нагибина на пешеходном переходе (подробнее)