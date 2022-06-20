Три поезда задержались на Дону из-за схода девяти вагонов "товарняка" на Кубани

В Ростове задержались три поезда из-за аварии с "товарняком" Кубани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три поезда, идущих через Ростов-на-Дону, задержались из-за сошедшего с рельс грузового поезда на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около двух часов дня на перегоне Орловка-Кубанская - Староминская - Тимашевская. Девять вагонов товарного поезда сошли с рельс. Все они были наполнены углем.

- Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Габарит соседнего пути не нарушен, по которому осуществляется пропуск пассажирских поездов. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ликвидации схода, - отмечается в сообщении.

Чтобы устранить последствия аварии, к месту происшествия направили восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская.

Из-за аварии произошла задержка поездов №92 Севастополь - Москва, №224 Анапа - Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный - Староминская - Тимашевская. В настоящее время вносятся изменения в расписание движения других поездов.

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