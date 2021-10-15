В Батайске с рельс сошел товарный поезд

В Ростовской области поезд сошел с рельс. Фото: южная транспортная прокуратура

В Ростовской области грузовой состав сошел с рельс. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в пятницу, 15 октября, около часа дня в района станции Батайск. Состоящий из 54 пустых вагонов поезд, по предварительным данным, сошел с рельс из-за того, что машинист локомотива проехал на запрещающий сигнал светофора. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и угрозы окружающей среде тоже нет. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

- На место происшествия выехал исполняющий обязанности Ростовского транспортного прокурора. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в тексте сообщения.

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