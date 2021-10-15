В Ростовской области под Батайском сошел с рельсов грузовой поезд

Предварительно, пострадавших нет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области между Азовом и Батайском сошел с рельсов грузовой поезд. Информация об этом появилась в соцсетях. Группы ссылаются на транспортную полицию, но в этом ведомстве «КП - Ростов-на-Дону» пояснили, что не могут комментировать подобное происшествие.

В пресс-службе СКЖД подтвердили факт аварии, однако детали обещали обнародовать позже на своем сайте.

По неподтвержденным данным, к месту происшествия сейчас направили восстановительные составы для устранения последствий аварии. Пострадавших нет. Причины произошедшего сейчас выясняют.

UPD: локомотив сошел с рельсов в районе блокпоста 19 км. Пострадавших нет. Инфраструктура не повреждена - пресс-служба СКЖД

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Сейчас пострадавший в больнице (подробности)