В Ростовской области мужчина выжил после того, как его сбил поезд

Обстоятельства травмирования на железной дороге выясняют полицейские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, на железнодорожной станции Койсуг в Батайске, произошел несчастный случай. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО, 8 октября, около часу ночи, в полиции поступило сообщение о том, что на железной дороге травмирован человек.

- На место незамедлительно прибили сотрудники транспортной полиции. Полицейские установили личность пострадавшего, им оказался 35-летний житель Азовского района Ростовской области, - сообщили в ведомстве.

Как оказалось, мужчину сбил поезд. При этом он остался жив. Однако, как уточнил источник издания в правоохранительных органах региона, дончанин лишился ноги. Сейчас он в больнице. Правоохранители пытаются восстановить всю картину происшествия.

По предварительным данным, мужчина попал под поезд, нарушив правила безопасности при переходе железной дороги.

- Железная дорога – это зона повышенной опасности. Остановить движущийся поезд непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным. Необходимо снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. Это поможет вам вовремя увидеть или услышать приближающуюся опасность. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда, - напомнили в ведомстве о правилах безопасности.

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