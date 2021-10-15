СКЖД: «При сходе локомотива под Батайском никто не пострадал»

На движение других составов ситуация не повлияла Фото: Мария АНАНОВА

15 октября локомотив грузового поезда сошел с рельсов под Батайском, это произошло в районе блокпоста 19 км. Во время ЧП никто не пострадал, прокомментировали в пресс-службе СКЖД.

- Сегодня в 12.55 на блокпосту 19 км (под Батайском) произошел сход локомотива в составе грузового поезда. Пострадавших нет. Инфраструктура не повреждена, - говорится в сообщении.

Сейчас железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ликвидации схода. На движение других поездов ситуация не повлияла.

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Сейчас на месте происшествия работают специалисты (подробности)