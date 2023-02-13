Как мог взорваться электросамокат и погибнуть люди, рассказал ростовский эксперт

Электросамокаты могут быть опасными Фото: Яна АСТАХОВА

В Ростове следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли 39-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. 42-летний глава семьи госпитализирован. Трагедия случилась в однокомнатной квартире в доме на 2-ой Краснодарской.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в региональном следкоме.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, пожар случился после того, как взорвался электросамокат, включенный в сеть.

Узнали у эксперта из отдела дознания в госпожнадзоре, как, теоретически, могло произойти такое ЧП.

По словам старшего дознавателя отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Пирогова, пожары, возникающие из-за электроприборов – явление довольно частое. К возгоранию может привести даже зарядное устройство от телефона, которое включено в розетку.

- Пока не готова экспертиза, точно причину пожара невозможно назвать. Но могу предположить несколько сценариев. К примеру, могла быть неисправна сама проводка, из-за чего и произошло замыкание. Мог быть неисправен и электросамокат. Устройство могло работать в аварийном режиме, а потом воспламениться. Могла перегреться и батарея, что и привело к трагедии, - говорит Сергей Пирогов.

К слову, по словам эксперта, в случаях с электросамокатами чаще всего неисправен именно аккумулятор, который и имеет свойство взрываться.

У большинства двухколесных транспортных средств он - литий-ионный. Если он поврежден, то нагревается и разлагается электролит, что приводит к воспламенению.

Также специалист настоятельно советует всем устанавливать пожарные извещатели.

- Он стоит недорого и может спасти жизнь, - добавил собеседник.

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