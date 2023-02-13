«Повторила судьбу матери»: Стали известны подробности гибели ростовчанки и ее дочери после взрыва электросамоката

Пожар, унесший две жизни, случился в многоквартирном пятиэтажном доме Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове следователи выясняют детали трагедии, унесшей две жизни. Как сообщает региональный следком, во время пожара, случившегося в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажной хрущевки, погибли 39-летяя женщина и ее 16-летняя дочь. 42-летний глава семьи доставлен в больницу. Трагедия произошла в доме на 2-ой Краснодарской.

- По факту гибели двоих человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в следкоме.

ГЛАВА СЕМЬИ ВЫПРЫГНУЛ В ОКНО

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, пожар вспыхнул из-за взрыва электросамоката. Устройство стояло на подзарядке, в какой-то момент, по предварительным данным, раздался хлопок и начался пожар.

Семья в этот момент спала. Женщину нашли в зале, который служил и спальней. Там же лежала и ее дочь Марина (все имена изменены – прим ред.)

К приезду пожарных Наталья уже не дышала. Она умерла во сне, задохнувшись угарным газом. Сердце дочери еще билось, но подросток была без сознания. Марина скончалась в карете скорой помощи.

По словам соседей, глава семьи спасся только благодаря тому, что выпрыгнул в окно.

Говорят, мужчина пытался потушить пожар сам, но когда комнату заволокло едким дымом, понял, что с огнем не справиться. Шансы выжить падали с каждой минутой, поэтому пришлось прыгать со второго этажа.

Сейчас мужчина в реанимации, за его жизнь борются врачи. Он еще не знает, что жены и дочери больше нет в живых.

- Сильный был пожар. Спасатели приехали очень быстро, но Наташу и Марину, увы, уже было не спасти, - вздыхают соседи.

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Как говорят в школе, в которой училась Марина, семья была хоть и не богатой, но благополучной. Мать трудилась в магазине, отец работал слесарем.

- Они старались жить достойно. Трудяги. Сами переехали в Ростов из Луганской области, - рассказывает собеседник.

Своей единственной дочери супруги пытались дать все, что могли. Они хотели, чтобы девочка была не хуже сверстников и ни в чем не нуждалась. Родители знали, что дочь мечтает об электросамокате. Насобирали денег и подарили.

А еще за пару месяцев до трагедии муж и жена смогли, наконец, выкупить однокомнатную квартиру, которую до этого снимали много лет...

- В Ростов уезжали за лучшей жизнью, а нашли свою смерть, - плачет старшая родная сестра Натальи.

По словам родственницы погибшей, семья переехала из деревни в Луганской области в донскую столицу потому, что там не было никаких перспектив.

- А Наташа же так дочь любила, все для нее делала, верила, что в большом городе – большие возможности. И племянница в ней души не чаяла. Когда, бывало, сестра ссорилась с мужем, Марина всегда защищала мать, - продолжает собеседница.

А еще, говорит сестра Натальи, двадцать лет назад в пожаре также умерла их мать.

- В гараже в машине замкнуло проводку. Наша пожилая мама побежала туда и получила страшные ожоги. Сожжено было больше 80 процентов тела. И вот сейчас Наташа повторила судьбу матери, - плачет она

Также женщина сказала, что семья пока еще не определилась с датой похорон.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким погибших.

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