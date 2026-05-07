В Миллерово Ростовской области в четверг 7 мая в школе № 8 в разгар учебного дня произошел инцидент. Как рассказали в Донской полиции, в одном из классов взорвалась граната для страйкбола. Собрали все, что известно о взрыве страйкбольной гранаты в школе Ростовской области 7 мая 2026.
По словам источника «КП – Ростов-на-Дону», страйкбольная граната принадлежит одному из учеников.
- Видимо, принес в класс похвастаться перед другими ребятами. Во время урока истории дал подержать гранате однокласснице. У девочки в руках она и взорвалась.
Как пояснили в Донском главке, 17-летняя старшеклассница сама случайно привела устройство в действие.
В результате происшествия девочка получила ожоги кисти руки. Ей оказали медицинскую помощь.
- В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет. Никто из других школьников не пострадал, - прокомментировали в полиции.
В настоящее время полицейские выясняют, каким образом устройство оказалось у школьников. При этом известно, что страйкбольную гранату несложно купить на любом маркетплейсе по доступной цене.
Несмотря на происшествие, школа продолжила работу в штатном режиме. Занятия проходят по расписанию во всех классах.
