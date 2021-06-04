«Типичные» и «принципиальные»: В Ростовской области составили «портрет должника» по алиментам

Количество должников по алиментам в Ростовской области сравнимо с населением целого города Шахты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за год количество должников по алиментам выросло в 1,5 раза. За границу не смогут выехать почти 217 тысяч человек против 153 тысяч в 2020 году, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов региона. Кто и по каким причинам не помогает материально своим детям?

«ПОРТРЕТ» АЛИМЕНТЩИКА

Количество должников в регионе немногим меньше населения целого города Шахты. Этого более чем достаточно, чтобы провести анализ и выявить «портрет» типичного должника, что и сделали судебные приставы.

Чаще всего должниками по алиментным обязательствам являются мужчины возрастом от 24 до 49 лет. В своей целевой аудитории приставы выделяют три подгруппы. Первую можно назвать «типичный алиментщик» - это неплатежеспособные отцы, которые сетуют на кризис и увлекаются употреблением алкоголя, - отмечают приставы. Вторые все-таки платят, но недостаточно для того, чтобы погасить долги по алиментам. А третья подгруппа — особая: это, можно сказать, принципиальные алиментщики.

Это — основные типы должников. Но от уплаты алиментов уклоняются и женщины. Среди них судебные приставы выделяют две группы: это малолетние мамы, которые еще не имеют постоянного дохода, и женщины, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие спиртное и наркотики. Они, как правило, лишены родительских прав.

ГДЕ ЖИВЕШЬ, ДОЛЖНИК?

Самые злостные неплательщики алиментов в Ростовской области живут в нескольких городах — в Батайске, Шахатах, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Волгодонске, Сальске, Каменске-Шахтинском, Гуково. А в Ростове наибольшая концентрация должников — в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах города.

Как правило, у должников по алиментам есть официальный источник дохода. Но немало встречается случаев, когда должник получает «серую» зарплату и делиться с ребенком не собирается. В этом случае для принудительного взыскания алиментов приставы налагают арест на имущество должника, ограничивают в специальном праве на управление транспортным средством а также в праве выезда за границу.

Кроме того, судебные приставы вправе привлечь должника к административной ответственности. Например, по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Такая статья может повлечь арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 150 часов.

Также уклоняющиеся от уплаты алиментов и задолженности по алиментам привлекаются к уголовной ответственности по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей».

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