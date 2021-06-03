На Дону злостного неплательщика алиментов заставили отрабатывать долги

Наказание оказалось очень эффективным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новошахтинске мужчину, который накопил приличный долг по алиментам, наказали, что называется, трудотерапией. По данным местных судебных приставов, он задолжал матери своего ребенка почти 150 тысяч рублей. Долгое время горе-папаша вообще не делал никаких отчислений, а женщина справлялась, как могла.

Сотрудники ведомства лично приехали к должнику и составили на него протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей". Дело направили в суд, который признал мужчину виновным. В качестве наказания ему назначили 20 часов исправительных работ.

Второй выезд к нерадивому папе стал для него роковым. Он узнал, что ему уготовлены сеансы трудотерапии на территории городской больницы. На месте ему вручили лопату и отправили благоустраивать территорию медицинского учреждения. Интересно, что сразу после отработки положенных часов, мужчина оплатил долг по алиментам и устроился на постоянное место работы.

- Он предоставил судебному приставу сведения о трудоустройстве для дальнейшего удержания текущих периодических алиментных платежей, - добавили в ведомстве.

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