"Толя, где алименты?": В Ростове брошенная мама оставила послание под окнами бывшего

Невыплаты алиментов - большая проблема в России. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Западного района Ростова стали свидетелями комичной ситуаций, когда утром под окнами своего дома обнаружили необычное послание. Оно было адресована некому Анатолию, проживающему в одной из квартир дома на улице Магнитогорской. Неизвестная девушка, вероятно, обиженная на молодого человека, решила пристыдить его на глазах у всех соседей, напомнив о положенных ей алиментах. Видео разместили в социальных сетях на странице городского паблика.

- Толя, я родила. Где алименты? - написала молодая мама.

Скорее всего сам ролик опубликовал тот, кому были адресованы слова. Об этом можно судить по его реакции. Кроме того, девушка оставила на асфальте обратный адрес, чтобы парень знал, куда относить деньги.

Отметим, что по общему правилу максимальный размер отчислений по алиментам не должен превышать половины от месячного дохода отца. Однако на данный момент в России не ограничена минимальная сумма выплат. Из-за этого нередко складываются ситуации, когда мать получает от второго родителя мизерные выплаты на ребенка и фактически должна в одиночку содержать его. Часто это происходит, когда мужчина скрывает часть дохода и получает маленькую официальную зарплату.

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