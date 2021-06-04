В Ростовской области стало в 1,5 раза больше должников по алиментам

В Ростовской области почти 217 тысяч человек задолжали алименты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти 217 тысяч человек в Ростовской области задолжали алименты. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году, когда должников было 153 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Федеральной службы судебных приставов.

Больше всего уклоняющихся алиментщиков живут в Батайске, Шахтах, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Волгодонске, Сальске, Каменске-Шахтинском, Гуково. В Ростове самая большая концентрация должников в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах города.

Судебные приставы в праве привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» с арестом до 15 суток либо обязательными работами до 150 часов.

Злостных алиментщиков привлекают к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей».

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