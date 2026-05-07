Уже скоро жители Ростовской области, как и все россияне, будут отмечать один из главных праздников - День Победы. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» уже публиковала программу мероприятий в Донской столице. Однако провести время можно не только в городе. Рассказываем, куда поехать на День Победы в Ростовской области 9 мая 2026.

Насыщенную программу запланировали сотрудники Аксайского военно-исторического музея. Она включает в себя выставку предметов военно-фронтового быта, творческие мастер-классы, показ патриотических фильмов и флешмобы.

- Все, кто придет в этот день с портретом родственника-фронтовика примет участие в акции «Бессмертный полк» - коллективном фото на память, - рассказала заместитель директора по научной работе Ольга Загайнова.

К слову о снимках: в музее будет работать тематическая фотозона — импровизированный блиндаж, где можно примерить каску, шинель и взять в руки макет автомата.

Также запланирован коллективный танец под песню «Синий платочек» и акция «Голоса Победы», во время которой каждый сможет прочесть фронтовое письмо своего героя. Сотрудники музея запишут его на аудио-носитель и разместят на своих ресурсах

Кроме того, гости могут посмотреть выставку военной техники под открытым небом: танки, самолеты, гаубицы, БТР и БМП...

Время мероприятия: с 11 до 16 часов.

Место: Аксай, улица Мухина балка.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Полевая кухня, катание на танке и концерты

В Донском Военно-историческом музее праздничная программа запланирована на 9 и 10 мая. В День Победы гостей ждут солдатская каша из полевой кухни, патриотический концерт и... катание на настоящем танке!

10 мая в музее пройдут военно-спортивные интерактивы для детей с катанием на Бронеавтомобиле и танке, концерт , чаепитие из самовара на дровах с угощениями. В праздничные дни гости смогут задать вопросы историкам-консультантам и познакомиться с выставкой техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Все экспонаты можно трогать.

Время: с 10 до 18 часов.

Адрес: хутор Недвиговка (Мясниковский район), переулок Учхозовский, 8.

Стоимость: с 12 лет 700 рублей, с 4 до 11 - 500 рублей, катание на танке — за отдельную плату.

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2026 в музее «Самбекские высоты»

Большой праздник будет проходить в Народном военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». 8 мая с 11 часов здесь будут звучать песни военных лет под трофейный аккордеон, а потом начнется концерт с народными и патриотическими композициями. Также посетители смогут попробовать свои силы в управлении военной техникой - в танковом и авиасимуляторах.

9 мая в 10 часов запланирована трансляция Парада Победы с Красной площади. После нее начнется фестиваль патриотической песни: выступления артистов из разных регионов России и чествование ветеранов. Также для посетителей проведут мастер-классы. В частности, желающие смогут сделать георгиевскую ленту и узнать об истории этого символа.

10 мая в 11 часов начнется лекция о судьбе советского боксера Николая Королева, который в годы войны стал разведчиком-диверсантом и участвовал в боевых операциях в тылу противника. В 13 часов сотрудники расскажут о подвиге тружеников тыла, а в 15 часов — о том, как жители страны собирали средства на строительство самолета «Таганрогский пионер» и о судьбе его экипажей.

Напомним, что в музее работает экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», на территории находится Аллея Памяти с воинскими захоронениями, а также выставка боевой техники, оружия, образцов фортификационных сооружений: Красной армии и противника.

Адрес: село Самбек, улица Победы, 1.

Стоимость: для взрослого — 250 рублей, для студентов — 120 рублей, для детей — 70 рублей.

Парк «Патриот» и Мамаев Курган

На подъезде к городу Каменск-Шахтинскому расположен парк «Патриот» площадью более гектара. Он включает в себя здание музея и площадку под открытым небом с образцами вооружения и техники, где все можно посмотреть и потрогать.

- Здесь есть как настоящая техника, стоявшая на вооружении, так и воссозданные макеты. Мы с группой делаем остановку в этом месте по пути в парк «Лога», - рассказала организатор туров выходного дня ростовчанка Валентина Клычкова

Кроме того, по наблюдению Валентины Клычковой, на 9 мая у ростовчан пользуется популярностью тур в Волгоград.

- Мы посещаем мемориальный комплекс «Лысая гора», где шли бои за южную часть города. Дом Павлова, в котором 58 дней держала оборону группа советских солдат., музей-панораму «Сталинградская битва», осматриваем корабли Волжской военной флотилии и, конечно, проводим экскурсию с историком по Мамаеву Кургану

Стоимость патриотического тура в Волгоград из Ростова — 7500 рублей.

Адрес парка «Патриот»: Каменск-Шахтинский, улица Народная, 39.

Стоимость: 500 рублей, дети до 10 лет — бесплатно, вход в крытый музей — 300 рублей.

