«Срезали триколоры на каждой могиле»: В Ростовской области вандалы осквернили 39 могил бойцов СВО на Аллее Славы

Вандалы осквернили Аллею Славы в ночь с 9 на 10 мая. Фото: Следком России по Ростовской области.

В Ростовской области расследуют циничный акт вандализма, произошедший в ночь после Дня Победы. В поселке Целина неизвестные осквернили захоронения участников специальной военной операции. О случившемся «КП — Ростов-на-Дону» рассказала Екатерина Тароян. Ее муж сейчас находится в зоне СВО, а на новом кладбище поселка похоронен его брат.

«Российские триколоры срезали на каждой могиле»

Напомним, утром 10 мая в соцсетях распространились фотографии Аллеи Славы после нападения вандалов.

— Где-то снесли кресты, залили или сорвали фотографии, разбили каменные вазы. Но главной мишенью стали флаги. Преступники срезали триколоры на каждой могиле, а еще - флаги ВДВ и штурмовых подразделений были беспощадно срезаны, — сообщила Екатерина.

Видео предоставлено Екатериной Тароян Аллея Славы после нападения вандалов

Люди насчитали 39 пострадавших могил. По словам дончанки, не трогали только те, где вместо российского триколора висели флаги других государств.

Сорванная диверсия и «скоординированная деятельность»

На место приехали полиция, представители районной администрации и следователи.

По словам Екатерины, во время осмотра на кладбище были обнаружены дымовые шашки.

— Видимо, вандалов кто-то спугнул. Они не успели их зажечь, иначе ущерб был бы куда больше, — предполагает Екатерина, которая из-за больного ребенка не смогла приехать лично и общалась с земляками на расстоянии.

Жители поселка обращают внимание на совпадение: аналогичные преступления той же ночью произошли в станице Егорлыкской и даже в Краснодаре (там, по сообщениям, уже задержали двоих подозреваемых). Родственники погибших не исключают, что акты вандализма — спланированная акция.

Люди восстановили все сами

Не дожидаясь помощи со стороны, местные жители оперативно скинулись деньгами и практически полностью привели Аллею Славы в порядок.

— Флаги мы уже повесили новые, все на месте. Сложнее с гранитом и камнем — разбитые вазы быстро не восстановишь, там нужна профессиональная работа, — пояснила Екатерина.

Видео предоставлено Екатериной Тароян Местные жители своими силами привели в порядок Аллею Славы

Однако главный вопрос жителей — безопасность. Раньше подобного на кладбище никогда не происходило. Сейчас люди намерены написать коллективное заявление в администрацию Целинского района с требованием установить на погосте освещение и камеры видеонаблюдения. По их мнению, это могло бы спасти могилы или помочь в поиске преступников.

Большая часть повреждений на кладбище уже устранена. Скриншот из видео, предоставленного Екатериной Тароян.

Реакция властей: от района до Москвы

Должностные лица оперативно отреагировали на происшествие. В администрации Целинского района выразили сожаление по поводу случившегося и сообщили, что правоохранители уже ведут розыскные мероприятия. Жителей просят сообщать любую информацию по номеру 102.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ «Уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений». Ход расследования взят на контроль в областном следственном управлении.

Ситуация дошла и до федерального центра. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде представить подробный доклад о ходе расследования. Как сообщили в Информационном центре СК России, исполнение поручения главы ведомства контролируется центральным аппаратом.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также:

«Большой поступок маленьких людей»: Как супруги с детским ростом помогают «богатырям» на передовой