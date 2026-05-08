Накануне, 7 мая, в Казанском кафедральном соборе Элисты произошло ЧП. Вооруженный ножом мужчина набросился на священника прямо после богослужения. К счастью, протоиерей Анатолий Скляров сумел увернуться, но избежать ранений не удалось. Подозреваемый задержан. Собрали последние новости о нападении на священника в храме Элисты на 8 мая 2026.

Нападение на священника в храме Элисты 8 мая: что известно

По данным следствия, в тот день отец Анатолий совершал богослужение в главном храме Элистинской и Калмыцкой епархии. После службы к нему подошел посетитель, якобы желавший поговорить на духовные темы. Но беседа длилась недолго.

Неожиданно собеседник выхватил нож и бросился на клирика. Протоиерей попытался уклониться, но лезвие задело руку. Священника срочно госпитализировали, врачи провели операцию.

- В результате происшествия отец Анатолий получил ранение руки. Угрозы для жизни нет, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - прокомментировали в епархии.

Что происходит после нападения на священника

Следственный комитет по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело. Подозреваемого оперативно задержали: им оказался 37-летний местный житель.

- Сейчас следователи проводят комплекс необходимых действий. В ближайшее время будет избрана мера пресечения, - заявили в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

В официальном заявлении епархии отметили, что нападавший, предположительно, страдает психическим расстройством.

– Считаем, что действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием и не были направлены против чувств верующих, – говорится в сообщении.

Священнослужители поблагодарили силовые структуры за оперативную работу и выразили поддержку отцу Анатолию, его семье и прихожанам. Они призвали сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и помнить о христианском милосердии.

Верующие не остались равнодушными. В соцсетях и мессенджерах появились десятки сообщений с пожеланиями скорейшего восстановления.

- Дай Бог благополучия отцу Анатолию, – пишут одни.

- Дорогой отец Анатолий, сейчас читаю вашу книгу. Помолимся о вашем здравии, – добавляют другие.

Прихожане благодарят врачей и надеются скоро увидеть священнослужителя.

