От летней жары до дождей с грозами: Синоптик Ильин рассказал о погоде в Ростовской области в выходные 9–11 мая

Праздничные дни в Ростовской области пройдут под знаком почти летнего тепла, однако без небольших погодных сюрпризов не обойдется. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «КП-Ростов-на-Дону» рассказал о погоде в Ростовской области в выходные 9–11 мая.

Какой будет погода 9–10 мая в Ростове-на-Дону и Ростовской области?

Предстоящие выходные в Ростове оправдают ожидания тех, кто уже давно ждет теплую погоду.

— Температура воздуха в городе будет составлять от +27 до +29 градусов. Днем и 9, и 10 мая будет солнечно, — говорит Александр Ильин.

При этом по ночам по-прежнему будет прохладно. Синоптик прогнозирует температуры от +10 до +12 градусов.

Не исключены небольшие осадки: их может спровоцировать конвективная облачность.

— Ночью 9 мая может пройти небольшой кратковременный дождь. Днем и ночью 10 мая осадков не ожидается. Они могут вернуться днем в воскресенье.

Распределение осадков на всей территории Ростовской области будет неравномерным. В праздничный день 9 мая метеорологическая ситуация будет относительно спокойной. Однако в отдельных точках региона могут сформироваться очаговые грозовые тучи.

— 9 мая местами может пройти небольшой дождь из кучево-дождевой области очагового характера.

Облачная погода будет наблюдаться на севере Ростовской области. В основном дожди ожидаются в северо-восточных районах.

Прогноз погоды на 11 мая в Ростовской области

11 мая погода изменится из-за приближения атмосферного фронта. Тепло сохранится, но осадки по области усилятся.

— В понедельник будет проходить атмосферный фронт по типу теплого. И ночью, и днем ожидаются облачная погода и осадки, - считает Александр Ильин.

Синоптик подчеркнул, что дожди 11 мая охватят практически все районы Ростовской области, хотя их интенсивность будет разной. Местами осадки будут небольшими и кратковременными, а где-то могут затянуться на целый день. Более того, северо-восточная часть региона рискует столкнуться с грозами и даже градом.

— Местами в Волгодонске ожидаются грозы. Там же и в северо-восточной части Ростовской области местами может выпасть град.

Ветер и атмосферное давление

Существенных колебаний атмосферного давления в выходные не предвидится, оно будет близко к нормальным значениям. В субботу барометры покажут 757 мм ртутного столба, а к воскресенью и понедельнику фон понизится до 754 мм.

Ветровой режим также останется комфортным. Порывы не будут докучать жителям региона, скорость воздушных потоков сохранится на слабом уровне. Направление ветра будет постепенно меняться. В субботу ожидается западный перенос воздуха, в воскресенье он сменится на юго-восточный, а в понедельник - на юго-западный. На протяжении всех трех дней скорость ветра не превысит 2–5 метров в секунду.

