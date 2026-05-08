От души и со слезами на глазах: В Ростове 101 Екатерина спела песню «Катюша»

В Ростове 8 мая прошла необычная и очень душевная акция, посвященная Дню Победы. В стенах городского центра «Победа» 101 девушка с именем Екатерина исполнила знаменитую песню «Катюша». Подробности «КП — Ростов-на-Дону» раскрыла заместитель начальника управления культуры Донской столицы Варвара Арнаут.
Инициатива провести столь необычный флешмоб родилась не спонтанно. По словам Варвары Арнаут, акция является частью большого всероссийского движения, которое уже охватило ряд городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Ростов решил не оставаться в стороне и перехватил эстафету памяти.
— Мы расширили географию и включились в эту акцию.
Организаторы намеренно не прибегали к принудительному сбору участников, сделав ставку на искренний интерес горожан. Информация о том, что в городе ищут девушек по имени Екатерина для исполнения легендарной военной песни, быстро распространилась. Как отметила Варвара Арнаут, в итоге на призыв откликнулась 101 участница.
Для полного погружения в эстетику прошлых лет девушек попросили соблюсти дресс-код — легкие весенние платья, юбки с блузками и платки на плечах. Таким образом организаторы стремились воссоздать собирательный образ советских девушек 40-х и 50-х годов.
— Судя по настроению, царившему в зале, задумка полностью удалась, - говорит представитель управления культуры.
Видео Владимира Апарина.
Стоит отметить, что локация для съемок и исполнения была выбрана исходя из современных требований безопасности. В регионе продолжает действовать указ губернатора, регламентирующий проведение массовых мероприятий. Просторное помещение с качественной акустикой и хорошим освещением нашли в Патриотическом центре.
Но главное, отмечают организаторы, — в зале царила невероятно теплая и эмоциональная атмосфера. Здесь не было случайных людей: каждая девушка пришла, чтобы искренне отдать дань памяти. А еще все участницы успели не только спеть в унисон, но познакомиться и пообщаться.
- Я, например, теперь лично знаю 101 Екатерину, - с улыбкой отмечает Варвара Арнаут. - Уверена, все девушки зарядились положительными эмоциями и у них останутся самые теплые воспоминания об этом мероприятии.
Видеоверсию этого трогательного исполнения планируется опубликовать в интернете, чтобы как можно больше ростовчан смогли оценить красоту исполнения и проникнуться духом единения в преддверии одного из главных праздников страны.
