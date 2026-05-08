От души и со слезами на глазах: В Ростове 101 Екатерина спела песню «Катюша»

Катюши исполняли песню с душой. Скриншот из видео Владимира Апарина.

В Ростове 8 мая прошла необычная и очень душевная акция, посвященная Дню Победы. В стенах городского центра «Победа» 101 девушка с именем Екатерина исполнила знаменитую песню «Катюша». Подробности «КП — Ростов-на-Дону» раскрыла заместитель начальника управления культуры Донской столицы Варвара Арнаут.

Народный отклик и сто одна Катюша

Инициатива провести столь необычный флешмоб родилась не спонтанно. По словам Варвары Арнаут, акция является частью большого всероссийского движения, которое уже охватило ряд городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Ростов решил не оставаться в стороне и перехватил эстафету памяти.

— Мы расширили географию и включились в эту акцию.

Организаторы намеренно не прибегали к принудительному сбору участников, сделав ставку на искренний интерес горожан. Информация о том, что в городе ищут девушек по имени Екатерина для исполнения легендарной военной песни, быстро распространилась. Как отметила Варвара Арнаут, в итоге на призыв откликнулась 101 участница.

Видео с песней разместят в интернете. Скриншот из видео Владимира Апарина.

Для полного погружения в эстетику прошлых лет девушек попросили соблюсти дресс-код — легкие весенние платья, юбки с блузками и платки на плечах. Таким образом организаторы стремились воссоздать собирательный образ советских девушек 40-х и 50-х годов.

— Судя по настроению, царившему в зале, задумка полностью удалась, - говорит представитель управления культуры.

В Ростове 101 Екатерина в преддверии 9 Мая исполнила песню «Катюша»

Почему закрытое помещение вместо парка

Стоит отметить, что локация для съемок и исполнения была выбрана исходя из современных требований безопасности. В регионе продолжает действовать указ губернатора, регламентирующий проведение массовых мероприятий. Просторное помещение с качественной акустикой и хорошим освещением нашли в Патриотическом центре.

Но главное, отмечают организаторы, — в зале царила невероятно теплая и эмоциональная атмосфера. Здесь не было случайных людей: каждая девушка пришла, чтобы искренне отдать дань памяти. А еще все участницы успели не только спеть в унисон, но познакомиться и пообщаться.

К флешмобу присоединились и совсем юные Катюши. Скриншот из видео Владимира Апарина.

- Я, например, теперь лично знаю 101 Екатерину, - с улыбкой отмечает Варвара Арнаут. - Уверена, все девушки зарядились положительными эмоциями и у них останутся самые теплые воспоминания об этом мероприятии.

Катюши были одеты по моде 40-х и 50-х годов. Скриншот из видео Владимира Апарина.

Видеоверсию этого трогательного исполнения планируется опубликовать в интернете, чтобы как можно больше ростовчан смогли оценить красоту исполнения и проникнуться духом единения в преддверии одного из главных праздников страны.

