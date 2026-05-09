День Победы в Ростове-на-Дону 2026 пройдет с некоторыми ограничениями из соображений безопасности, но, несмотря ни на что, на улицах Донской столицы царит праздничное настроение. На улицах, в скверах и парках будут звучать песни военных лет, выступят артисты – взрослые и дети. И, хоть шествие Бессмертного полка перенесли в онлайн, некоторые, выходя на прогулку, возьмут с собой портреты своих фронтовиков.

18:48 Музыкальная пауза. Второй дубль.

18:39 Очередь на лифт, чтобы подняться на Ворошиловский мост. Нет, спасибо, мы еще тут прогуляемся.

18:30 Кажется, мы нашли машину с самым большим количеством флагов.

18:26 Такого прочтения "Детства" от "Ласкового мая" еще не слышали.

Ростовчане выступают на набережной Дона 9 Мая

18:22 Наконец-то, после затяжных холодов на улице по-летнему потеплело.

18:00 А третьим и такой фонтан сойдет.

17:52 Другим надо срочно освежиться в фонтане.

17:46 Кому-то достаточно полюбоваться Доном-Батюшкой.

17:37 В такую жару ноги сами несут на набережную Дона.

17:19 Сегодня ростовчане никуда не спешат и улыбаются друг другу.

17:04 Праздничное настроение у прохожих на Соборном, признаемся, заразительно.

16:52 Кто выглядывал "Трамвай Победы"? Мы успели для вас сделать снимок!

16:43 Сергей Кривко — участник ретро-пробега и выставки, организованных в честь Дня Победы. Всего в пробеге участвовало около 50 машин.

16:35 Тем временем семейный «Бессмертный полк» продолжает свое шествие.

16:21 А вот еще интересный экземпляр. Сегодня глаза разбегаются от самой разной техники.

16:06 Красивый выезд!

15:55 Улыбочку!

15:44 Вот это, понимаем, праздничное настроение!

15:33 Гуляющих тем временем на улице все больше.

15:22 Те, кому жарко, тем временем рассекают с ветерком по Большой Садовой.

15:11 Да и мимо такой выставки пройти трудно.

15:00 Ну как пройти мимо такой игрушки!

14:49 Владельцы гордятся своими "ласточками".

14:48 Ну вы только посмотрите какая красота!

14:37 На привале делятся своими победами.

14:27 Кажется, пора подкрепиться солдатской кашей.

14:18 Добрались своим ходом!

14:09 Такие машинки владельцы холят и лелеют.

13:56 А вот и выставка ретротехники на Большой Садовой у входа в парк Горького. Тут что мальчик не может отвести взгляд от легенд автопрома, что его папа, что дедушка.

13:50 Музей истории Ростова проводит серию пешеходных экскурсий "Дорогами Победы" о Донской столице в годы Великой Отечественной войны.

13:44 На улице уже сильно припекает: синоптики обещали до +29 градусов в Ростове и до +32 - по области.

13:33 И, конечно, без музыки не обойтись в пешеходных переходах. Сегодня волны праздничного настроения принимаем везде.

13.25 А вот юный музыкант спустился поближе к своему зрителю, чтобы сыграть "Ростов-город, Ростов-Дон". Гимна Ростова, согласитесь, много не бываает!

Гимн Ростова от юного музыканта

13:14 Житель Ростова устроил импровизированный концерт на балконе второго этажа в доме на Большой Садовой, недалеко от Ворошиловского. Мужчина исполнил несколько песен военных лет, а зрители по обе стороны улицы подпевали и снимали видео на память.

Импровизированный концерт устроил музыкант в центре Ростова

12:50 А вот и любимая всеми "полуторка", на которой артисты исполняют песни военных лет.

12:40 Праздничный автопробег застали ростовчане и гости города, которые гуляют в эти минуты по Большой Садовой.

12:35 О каждой медали на кителе могут рассказать внуки победителей.

12:21 Ростовчане вышли на прогулку целыми семьями и дружными компаниями.

12.12 Погода сделала настоящий подарок ростовчанам на праздник: тепло, солнечно и почти безветрено на улице. 1:58 Тем временем по всему городу развернулись народные гуляния.

11:52 Студенты третьего курса ДГТУ из Китая были рады, когда им подарили георгиевские ленточки. Они сразу же прикрепили их к одежде. Ребята рассказали, что, несмотря на отмену парада, они все равно вышли на улицу, чтобы стать частью великого для русских товарищей дня.

11:40 Андрей переделал свою машину в реактивную установку «Град» — наследницу легендарной «Катюши». Оригиналы участвуют сейчас в СВО.

— Каждый год наша семья выезжает на праздник. Вместе с детьми мы посещают памятники в Ростове, Кумженскую рощу и Змиевскую балку. Думаю, важно, чтобы дети помнили о Великой Победе.

11:34 Ростовчанина ночью разбуди, а он даже спросонку споет гимн своего города - знаменитую песню «Ростов-город, Ростов-Дон». Ее, кстати, написали поэт Анатолий Софронов и композитор Матвей Блантер в начале Великой Отечественной войны, вскоре после первого освобождения города в ноябре 1941 года. Вот и сегодня в парке имени пионера-героя Вити Черевичкина слышли родные строки.

Жительницы Донской столицы поют гимн города "Ростов-город, Ростов-Дон"

11:25 Верный друг тоже рад празднику.

11:19 Жители Ростова вышли в центр города с портретами своих фронтовиков, рассказывая историю каждого из них.

11:13 Мотоциклисты приехали возложить цветы к памаятникам.

11:08 Байкеры, многие из которых прошли СВО, собрались сегодня в центре Ростова, чтобы почтить память прадедов мотопробегом.

11:01 На Театральной площади собираются члены байкерского клуба «Дикая охота». Его президент Владимир с позывным Артист рассказал:

— Мы сами военные, прошли не один конфликт, в том числе СВО. 9 Мая для нас — священный праздник. Это дань памяти ветеранам. Мы благодарны, что живем в такой стране, как Россия. Победа будет за нами! Россия победит.

Президент байкерского клуба "Дикая охота" в Ростове Владимир

10:52 Правнуки воинов-победителей сегодня с оружием в руках сражаются и берут пример со своих прадедов-фронтовиков.

10:41 Для ростовчан - неизменная традиция - приходить к мемориалам в честь воинов Великой Отечественной в День Победы.

10:30 Как и десятилетия назад, школьники по сей день несут почетную вахту на посту № 1 у мемориала.

10:20 Один из участников возложения рассказал о дедушке Якове Лысенко, который пропал без вести в Вяземском котле.

— На месте его последнего боя нашли гильзу от ППШ, останков обнаружили.

Другая ростовчанка поделилась историей о деде-артиллеристе Дмитрии Пивоваре из села Новый Егорлык Сальского района. Его призвали 23 июня 1941 года.

— Участвовал в Курской битве, дошел до Польши, трижды ранен. Дожил до 96 лет, воспитал троих детей, шестерых внуков и троих правнуков. Самый жизнелюбивый человек на свете, мой жизненный маяк.

А еще рассказала о прадеде Максиме Дрее.

— Призван в 1942-м. Его на фронт проводили жена с четырьмя детьми. Через пару месяцев он пропал — оказался в концлагере под Владимир-Волынским. Внуки нашли карточку уже в наши дни.

А еще - о родственнике мужа, сапере Пантелее Головко.

- Призван с начала войны, дожил до 1991 года, видел правнуков. Был скромным и порядочным человеком.

Ростовчане рассказали о своих дедах и прадедах - фронтовиках

9:55 Алексей Кореновский, участник клуба исторической реконструкции «Донской рубеж», перед прочтением своего стихотворения о военном Ростове рассказал о боях за город, которым и посвятил свои строки.

Алексей Кореновский из клуба исторической реконструкции «Донской рубеж» рассказал о боях за Ростов и прочел свои стихи

9:47 На площади Карла Маркса участники поискового объединения «Миус-фронт», реконструкторы и местные жители возложили цветы к Вечному огню. Многие пришли с портретами ветеранов. По сложившейся традиции после церемонии люди делились воспоминаниями о своих героях.

Поисковики, реконструкторы и обычные ростовчане возложили цветы к монументу в сквере им. Фрунзе

9:35 Семья Гуда — Сергей, Оксана и Екатерина — пришли с портретами своих ветеранов, чтобы почтить память дедов.

— Мы участвуем каждый год по традиции. Даже когда нет шествия «Бессмертного полка», все равно приходим, несем портреты наших родных - вот, смотрите: Гуда, Гуляевы, Муратовы, — рассказали родители. — И рады видеть наших ветеранов. Их остается с каждым годом все меньше, но, наверное, они так долго и живут именно для того, чтобы мы их помнили, чтобы дети их застали, переняли их пример. Вот, дочь Екатерина состоит в «Юнармии», ее позывной — «Cат», она изучает радиосвязь.

9:11 Семья Александровых пришла на возложение с младшей дочерью Святославой. Для них 9 Мая — святой день.

— У нас в программе всегда автопробег с флагами и песнями о Победе, — поделилась Евгения.

— Наши дети должны помнить, и мы сохраним эту память, — добавил Алексей.

Их старшая дочь Анастасия — поисковик. Уже пять лет ездит на «Вахты памяти», имеет две награды от Министерства обороны. Родители помогают ей в этом важном деле, когда могут.

9:00 Константин, 58-летний ростовчанин, ежегодно приходит к памятнику в праздник 9 Мая.

— Мы с родителями ходили сюда с моих трех лет. Уже много лет иду к памятнику сам, вспоминая деда, который воевал на Западном фронте. Мама и сестра пытались его найти, но, к сожалению, безуспешно, — делится Константин. — А всем землякам желаю мира и здоровья!

8:45 21-летняя ростовчанка Наталья тоже пришла возложить цветы, вспоминая своих прадедов-фронтовиков.

— Хотелось отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, — объяснила она. — Желаю всем мирного неба над головой.

8.30 Сегодня, 9 мая, ростовчанину Михаилу исполнилось 70 лет. Он живет в донской столице 48 лет и каждый год приходит к памятнику разведчику Нижегородцеву.

— Я его не знаю. Но живу в Ростовве уже 48 лет и прихожу сюда постоянно, — рассказал мужчина. — Для меня это важно. Мой отец был фронтовиком, и я родился в День Победы. Это особый праздник.

8.18 Мемориал представляет собой большое бетонное разорванное кольцо - по замыслу авторов монумента, символ прерванной фашистскими оккупантами человеческие жизни.

8.15 Здесь были захоронены бойцы 230 полка НКВД, державшие упорную оборону в домах в районе парка Фрунзе, и жители этих домов, расстрелянные фашистами после захвата города.

8:05 В сквере имени Фрунзе ростовчане несут цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам».

7:54 Украшенная к празднику Театральная площадь тоже пуста.

7:42 А вот кто-то украсил машину и точно будет сегодня ездить по городу, чтобы поделиться творчеством.

7:20 Большая Садовая улица впервые за долгие годы не перекрыта 9 Мая. Обычно это делается для безопасности пешеходов на время проезда военной техники.

7:00 Город украсили ко Дню Победы. На площади Советов можно прочесть названия городов, где проходили героические сражения.

6:59 Тишина на Большой Садовой.

Утром 9 Мая 2026 в Ростове впервые за долгие годы не перекрыли движение по улице Большой Садовой

Напомним, какие мероприятия ждут сегодня ростовчан в Донской столице. Из парка Горького каждые полчаса с 11:00 до 13:30 будут стартовать пешеходные экскурсии «Дорогами Победы». Каждая продлится час и десять минут. Запись по телефону - 8-903-434-09-44.

В парке «Россия – моя история» пройдет выставка «День Победы» с мастер-классами, оружием и кинопоказами.

Ансамбль «Ростов-Дон» с 11:00 до 13:00 будет петь с движущейся «полуторки» по Большой Садовой от Театральной до Буденновского.

«Трамвай Победы» по маршруту № 1 будет курсировать с 13:00 до 17:00: артисты исполнят песни военных лет с открытой платформы.

Синоптики обещают сегодня жаркий день с температурой до +27 - +29 градусов, при этом ожидаются дожди и грозы.

