Пассажиры подпевают под «Синий платочек»: Водитель из Ростовской области украсил автобус к 9 Мая и возит народный хор с баяном

Обычные пассажиры подпевают артистам, а водитель угощает всех на остановках бутербродами и пирожками. Фото: из архива героя публикации.

Водитель рейсового автобуса «Стефанидинодар – Азов» Александр Девятил вновь удивил земляков. Еще на неделе он превратил салон в передвижной «Бессмертный полк», надел гимнастерку и пилотку, но к таким сюрпризам его односельчан, представьте себе, не удивишь. Но не зря нынешний шофер с детства мечтал быть культработником – придумал сценарий еще интереснее. Сегодня он возит с собой народный хор и баяниста, чтобы петь и в дороге, и на остановках. От такой программы пассажиры оказались в восторге: подпевали, снимали видео и обнимали артистов.

Александр Девятил украшает к праздникам свой автобус. Фото: из архива героя публикации.

Видео: Александр Девятил Народный хор ездит в праздничном автобусе и поет "Священную войну" под Ростовом

Традиция удивлять

Александр Иванович трудится на маршруте уже 22 года. Украшать автобус к праздникам придумал еще на прошлый Новый год, а сам нарядился в Деда Мороза и раздавал за стихотворения конфетки.

– Жизнь все тяжелее, денег не хватает, вот и люди становятся злее. А мы с женой решили: надо дарить радость просто так, быть добрее и приветливее, – объясняет свое решение водитель.

В этом году на Масленицу он разъезжал в яркой рубахе и фуражке, угощал людей блинами, которые испекла жена Татьяна. Устраивал тематические рейсы и на 23 Февраля, и на 8 марта. Но 9 Мая – особый случай.

Александр Иванович организовал свой "Бессмертный полк" в салоне автобуса. Фото: из архива героя публикации.

Видео: Александр Девятил "День Победы" от хора из Азовского района

За четыре дня шофер-затейник украсил салон праздничными наклейками, развесил разноцветные шары, а на обратной стороне кабины разместил «Бессмертный полк» своей семьи.

— Тут два дедушки жены — артиллерист Алексей Шевченко, дошедший до Германии, и Иван Замай с двумя орденами Красной Звезды, а также моя родная тетя водителя Серафима Никитична, радистка. На все их подвиги у нас есть наградные документы, так что знаем боевой путь каждого!

Жена Татьяна скачала на флешку песни военных лет, а сын с утра пораньше установил в салоне маленький телевизор, чтобы отец крутил весь день любимый фильм «Офицеры».

Концерт на колесах сегодня можно было услышать в автобусе «Стефанидинодар – Азов». Фото: из архива героя публикации.

Видео: Александр Девятил Водитель автобуса из Азовского района Александр Девятил 9 Мая возит по маршруту народный хор и поет вместе с артистами

Хор в дороге

В сам праздник Александр Иванович специально поменялся сменами, чтобы выйти на линию. С утра забрал из села народный хор – шесть женщин в народных костюмах и баяниста, и скучная дорога превратилась в живой концерт. «Священная война», «День Победы», «Синий платочек» звучали прямо в салоне. Пассажиры сначала стеснялись, потом начали подпевать – уже громко, кто-то со слезами на глазах. Многие снимали видео и выкладывали в соцсети, делились с родными.

Главная остановка случилась в Азове, у Вечного огня возле вокзала. Артисты вышли из автобуса и дали импровизированный концерт.

Концерт на вокзале в Азове. Фото: из архива героя публикации.

- Прохожие останавливались, даже незнакомые девочки показывали маме на меня пальцем, что-то шептали. Понял, что хотят снимок на память, и сам предложил.

Теперь у девчонок есть фото с самым веселым шофером района.

Затем хор с водителем отправились в село Круглое – возложили цветы к памятнику солдатам. В селе Стефанидинодар тоже спели и почтили память павших. Сам Александр Иванович встал рядом с артистами и сам затянул «От героев былых времен…». Исполнители оценили и вокал, и подачу, и харизму, предложили выступить вместе еще.

Хор спел у памятников в селах по маршруту. Фото: из архива героя публикации.

Угощение от Татьяны

Жена Татьяна, как и обещала, приготовила угощения: бородинский хлеб, шпроты, соленые огурчики, сало, пирожки. Все это водитель раздавал пассажирам бесплатно.

– Для антуража у меня алюминиевая кружка и фляжка – как напоминание о фронтовых ста граммах за погибших.

По маршруту 9 Мая Александр делает пять рейсов в день. Последнее отправление из Стефанидинодара в 17:40, обратно из Азова в 20:20.

Супруга Татьяна приготовила пассажирам угощения и сувениры на память. Фото: из архива героя публикации.

– Еще успеваете, – подмигивает шофер.

