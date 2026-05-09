«Поющие» трамвай и полуторка, первый «Бессмертный полк» на воде: Как Ростов-на-Дону отметил День Победы 9 мая 2026

Ростов-на-Дону в 81-ю годовщину Победы обошелся без военного парада – техника на улицы не вышла, а центр города впервые за долгие годы не перекрывали. Но праздник все равно состоялся. Тысячи горожан пришли к мемориалам, в парках звучали песни военных лет, а по Дону спустились лодки с портретами фронтовиков. Рассказываем, как Ростов-на-Дону отметил День Победы 9 мая 2026.

Водный «Бессмертный полк»

Впервые в России «Бессмертный полк» прошел по воде. Идею предложили ростовские предприниматели Денис Серков и Дмитрий Чернов. 32 человека – семьи с детьми – взяли портреты своих героев и отправились от левобережной стороны напротив Зеленого острова к Кумженскому мемориалу. Флотилия из девяти судов – восьми лодок и катамарана – шла неспешно.

– На катамаране – портрет Андрея Матвеевича Байкова, легендарного городского головы, участника Крымской войны, – рассказал глава города Александр Скрябин.

Полтора часа, пока судна были в пути, прохожие на берегу ждали их кричали «Спасибо». В финале участники высадились на стрелке Дона и Мертвого Донца, возложили цветы к монументу «Штурм» в Кумженской роще и рассказали друг другу истории своих фронтовиков.

«Трамвай Победы» и полуторка с ансамблем

Добрая традиция выступления артистов на передвижных сценах не изменилась. По улицам проехал «Трамвай Победы» – из его окон звучали песни. А на главных магистралях останавливалась легендарная «полуторка» – грузовик, превращенный в сцену. Артисты пели, зрители подпевали и снимали видео. Трогательным стал сюрприз в автобусе маршрута № 3. Ростовский пианист Руслан Нуриев прямо в салоне исполнил «Катюшу», «День Победы» и «Журавлей»: слушатели плакали и аплодировали, чудом не забывая выйти на своей остановке. А на Большой Садовой мужчина на балконе второго этажа спел несколько военных песен – и ему подпевали прохожие по обе стороны улицы.

Люди и истории

С раннего утра у памятников собирались люди. Еще в семь часов в центре города было тихо и безлюдно. Но уже через час в сквере имени Фрунзе к мемориалу «Павшим воинам» понесли цветы. На площади Карла Маркса участники поискового объединения «Миус-фронт» и реконструкторы, надев гимнастерки и пилотки, с портретами своих ветеранов в руках, делились историями о боях за Ростов.

– Мой отец был фронтовиком, и я родился 9 мая. Это мой особый праздник, – признался Михаил, которому в День Победы исполнилось 70 лет, и он все 48 лет приходит к памятнику в честь погибшего разведчика.

Горожане несли портреты дедов и прадедов. Ирина рассказала о деде-артиллеристе из Сальского района Дмитрии Пивоваре, которого призвали 23 июня 1941 года:

– Он участвовал в Курской битве, дошел до Польши, трижды ранен, дожил до 96 лет. Был моим жизненным маяком, – поделилась ростовчанка.

Семья Гуда – Сергей, Оксана и дочь Екатерина – каждый год приходят с портретами. Второклассница состоит в «Юнармии», носит позывной «Сат» и изучает радиосвязь.

Алексей Кореновский, участник клуба исторической реконструкции «Донской рубеж», перед прочтением своего стихотворения о военном Ростове рассказал о боях за город, которым и посвятил свои строки.

«9 Мая для нас – священный день»

Ближе к полудню на Театральной площади собрались байкеры из клуба «Дикая охота», чтобы возложить цветы к мемориалу.

– 9 Мая для нас – священный день, – объяснил, почему его товарищи всегда участвуют в патриотических мероприятиях президент клуба с позывным Артист. – Многие из нас прошли вооруженные конфликты, являются ветеранами СВО. И уверен, победа будет за нами!

Тут же начали собираться машины для автопробега на Театральной площади, а у парка Горького - для ретровыставки. Андрей, например, оборудовал свою машину мини-муляжом реактивной установки «Град» – наследницы «Катюши», которая помогает сегодня нашим бойцам на СВО.

– Каждый год мы выезжаем всей семьей на автопробег, на возложение цветов. Наши дети должны помнить о Победе, – говорит он.

Студенты из Китая, пешие экскурсии и спонтанные концерты

Погода, к слову, в этот день сделала подарок ростовчанам: было солнечно, тепло, почти безветренно. И на улицы, в парки и скверы вышли тысячи людей – к середине дня уже яблоку негде было упасть. Виртуозно обходя толпы пешеходов, сотрудники музея истории города провели пешеходные экскурсии «Дорогами Победы» – от парка Горького до памятника Темерницкой таможне на Береговой.

Весь день работали акции «Георгиевская лента», «Газета Памяти», когда горожанам вручали исторический номер «Правды» от 9 мая 1945 года, «Знамя Победы». На площади Советов можно было прочесть названия городов-героев. А в парке «Россия – моя история» работала выставка с мастер-классами, оружием и кинопоказами. Кстати, на празднике можно было встретить много иностранных студентов. Например, ребята из Китая, которые учатся в ДГТУ, были растроганы, когда им вручили георгиевские ленты: они аккуратно сложили их и прикрепили на грудь, возле сердца.

На улицах то тут, то там ростовчане устраивали спонтанные мини-концерты. Вот в парке Вити Черевичкина три подружки спели гимн города «Ростов-город, Ростов-Дон», а на Пушкинской другая компания исполнила всеми любимую «Катюшу», и знакомый мотив подхватывали все вокруг.

Пока одни запевали любимые песни вслед за порывом души, другие специально вышли на улицы с инструментами. Баяны и аккордеоны, саксофоны и трубы, синтезаторы – на чем только не играют наши талантливые ростовчане, срывая аплодисменты прохожих, исполняя «Смуглянку» или «День Победы». При самом грубом подсчете мы встретили в центре города с полтора десятка музыкантов, но наверняка их было куда больше!

Ростов-на-Дону в 2026 году не увидел парада с чеканящими шаг солдатами, военной техникой и авиацией утром, а ночью небо не озарил салют. Но это не сделало праздник пустым. Город наполнился человеческими голосами, рассказами, цветами и музыкой. Люди сами стали главными героями дня – те, кто шел с портретами, плыл на лодках, пел в автобусах и на балконах. День Победы случился в сердцах.

