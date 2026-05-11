Дожди, туманы и ветер: Какой будет погода в Ростовской области на короткой рабочей неделе 12—15 мая

Небольшие дожди и ливни с грозами ожидаются в Ростовской области.

На короткой рабочей неделе, 12-15 мая, в Ростовской области прогнозируют небольшие дожди и ветер. Публикуем подробный прогноз гидрометцентра.

Несмотря на осадки местами будет до +29, сохранится пожароопасность.

ЛИВНИ С ГРОЗАМИ И +29 ГРАДУСОВ НА ТЕРМОМЕТРАХ

По данным Ростовского Гидрометцентра, 12 мая в регионе местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах могут пройти ливни с грозами. Возможны порывы южного и юго-западного ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха днем сохранится в пределах +20-25 градусов, местами будет до +28.

При этом, несмотря на возможные осадки, в северо-восточных, северо-западных, южных, юго-восточных районах и Приазовье прогнозируют высокую пожароопасность четвертого класса.

Затем ночью, а также утром 13 мая обещают туман и кратковременные дожди с грозами, а в дневное время в отдельных территориях может пройти сильный дождь с градом. Ветер будет южным и юго-восточным, до 5-10 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с. Ночная температура - от +11 до +16, при прояснениях до +6, дневная - от +20 до +25, местами до +29 градусов.

14 мая и 15 мая погода существенно не изменится. Будет дождливо, как и в предыдущие дни. Ветер прогнозируют южной четверти 7-12 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11-13 до +16, при прояснениях будет до +7, днем - от +18 до +23, местами до +27 градусов. Похожая погода будет в субботу и воскресенье.

Дождливые дни возможны и во второй половине мая.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАЯ

По данным портала Гисметео (Gismeteo), осадки в период с 18 по 24 мая сохранятся как на юге региона, так и на севере. Столбики термометров по ночам должны находится в районе +13-17 градусов, а днем ожидается от +22 до +26.

В период с 25 по 31 мая довольно дождливо должно быть в Ростове-на-Дону, осадки обещают в течение нескольких дней: с 25 по 27 число, 29 и 31 мая. На севере области дожей обещают меньше. Температура воздуха по ночам будет варьироваться от +13 до +16, а днем - от +21 до +24 градусов.

