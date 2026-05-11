Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2026 8:25

В Ростове прогнозируют магнитные бури на короткой рабочей неделе

Жителей Дона предупредили о магнитной буре 15 и 16 мая
Ангелина СКИБА
Метеозависимым людям рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Метеозависимым людям рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

На короткой рабочей неделе в Ростове-на-Дону и области ожидаются магнитные бури. Обновленный прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Спокойная магнитосфера сохранится в выходной день, 11 мая, а также в течение трех рабочих дней, с 12 по 14 мая.

В пятницу и субботу, 15 и 16 мая, на донской регион резко обрушится магнитная буря уровня G1 с Кр-индексом 5. В воскресенье, 17 мая, магнитная активность снизится, но останется возмущенной. При этом она не будет достигать показателя бури.

Напомним, уровень от G1 до G5 означает интенсивность геомагнитных бурь, а Кр-индекс - показатель геомагнитной активности Земли, отражающий уровень возмущений ее магнитного поля. Метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Тепло, но облачно и дождливо будет в Ростове 11 мая

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Ростове и области 11 мая (подробности)