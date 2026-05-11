Тепло, но облачно и дождливо будет в Ростове 11 мая

Облачность с прояснениями и кратковременные дожди с грозами возможны 11 мая в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

- Кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 7-12 м/с, днем, а также при грозе, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов, — рассказали в ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Примерно такая же погода будет и по региону. Местами ожидаются ливни и штормовой ветер до 20-23 м/с. В среднем дневная температура воздуха сохранится в пределах от +17 до +22, но в отдельных территориях будет до +28 градусов.

