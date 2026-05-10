В Ростове с 12 по 15 мая отключат свет на Западном, Нахичевани и в центре

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове с 12 по 15 мая.

В Ростове с 12 по 15 мая будут проводиться массовые отключения электроэнергии. По данным городских сетей, света не будет с 9 утра до вечера на Западном, Нахичевани и в центре.

12 мая отключат: на Текучева, 37, Приволжском переулке, Черепахина, Катаева, Варфоломеева, Малюгиной, Сиверса, Народного Ополчения.

12 и 13 мая света не будет на Усадебной, Панорамной, Богданова, Подвойского и Городовиковой.

С 12 по 15 мая отключат Украинскую, Белорусскую, Тверской и Свирский переулки, улицы Богданова, Сарьяна, Брянскую.

Также без электричества целый день 13 мая будет КП «Париж», а также улица 339-й Стрелковой Дивизии, Казахская, 2-я Комбайновская, Радищева, Веры Пановой, 2-я Краснодарская, Международная, Кулагина.

