Экстренные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Ростовской области с 10 по 12 мая.

В Ростовской области с 10 по 12 мая прогнозируют резкое ухудшение погоды. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

По данным гидрометцентра, в эти дни местами пройдут сильные дожди и ливни, возможны грозы, град и очень сильный ветер с порывами до 20–23 метров в секунду.

В связи с праздничными днями городские, экстренные и коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Жителей и гостей региона попросили быть внимательными и осторожными.

